River den gamle

Nyheter

På dette stedet har elevene en byggeplass rundt seg, og slik vil det bli i noen måneder til. Belønninga er en helt ny skole og en ny idrettshall. Den gamle skolen skal etterpå rives. Gammelskolen er for øvrig ikke den eldste her, og noen husker kanskje "grønnskolen" var like ved. Nylig fikk formannskapet i kommunen høre at prosjektet er i rute, og at det kan bli gravd energibrønn på en område like ved. Flere offentlige bygninger på dette tettstedet varmes opp av grunnvann.