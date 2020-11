- Restaurantgjest på Støren har testet positivt for koronaviruset

Nyheter

- Én av personene som var gjest ved restauranten Torino i Støren sentrum fredag 20. november i tidsrommet 16.00-18.00 har testet positivt for koronaviruset, skriver Lyngen på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

- Denne personen er ikke hjemmehørende i Midtre Gauldal kommune og inngår følgelig ikke i vår statistikk over bekreftede tilfeller. Smitteoppsporingsteam i Midtre Gauldal kommune og kommunen personen er hjemmehørende i har kartlagt personens nærkontakter, og disse er satt i karantene, skriver Lyngen.

- Kan ikke utelukkes

Lyngen skriver at man ikke kan utelukke at andre kan ha blitt smittet.

- Vi ber derfor personer (ansatte eller gjester) som var på samme restaurant i det angitte tidsrommet om å gå i frivillig karantene i til sammen 10 dager fra dette tidspunktet - altså til og med mandag 30. november. Dersom man utvikler luftveissymptomer anbefales lav terskel for å bestille koronatest. Om ønskelig kan aktuelle personer testes også uten symptomer, men det presiseres at et negativt prøveresultat ikke endrer anbefalingen om fulle 10 dagers karantene, skriver Lyngen.

- Kan ringe disse numrene

Lyngen skriver også at ved spørsmål eller henvendelser angående smitteoppsporing kan man ringe Kristin Myklevoll, som leder smitteoppsporingsteamet, på 99 15 79 92. For å bestille koronatesting kan man ringe Midtre Gauldal legekontor på 72 43 03 20.

Ellers var dette koronastatus 17. november: 1108 testet – 11 positive – 32 ubesvarte – 1065 negative.