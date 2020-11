Nyheter

Tirsdag ble det registrert et nytt tilfelle av covid-19 i Melhus. Enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune bekrefter at det er blitt et nytt smittetilfelle i Melhus, og hun skriver i en tekstmelding at hun sitter i et møte angående smittesporing. Det har ikke lyktes Trønderbladet å få henne i tale pr. telefon, og Brækken viser til at hun sitter i møte.

Dermed står Melhus på 19 påviste tilfeller. Det er noen dager siden Melhus sist hadde påviste tilfeller. Et stort smitteutbrudd i Humla familiebarnehage førte til at flere ble isolerte og mange ble satt i karantene. Smitteutbruddet førte også til at Humla familiebarnehage, Oterhaugen barnehage i Buvika og Løvset barnehage ble stengt. Løvset barnehage kunne åpne etter kort tid igjen.

Pr. tirsdag var 4402 testet i Melhus. Varaordfører Stine Estenstad (H) kommer med en klar oppfordring om at folk tester seg dersom de mistenker at de kan ha fått viruset covid-19.

Saken oppdateres!

