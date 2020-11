Nyheter

Under tirsdagens formannskapsmøte dukket to elever fra Gimse ungdomsskole opp, og formålet med turen var å selge møtemat. India Lehn Teigseth og Jenny Oliv Haugnæss Jagtøyen jobber i elevbedriften Møtemat, og de går i tiende klasse. Elevbedriften har de som en del av faget varer og tjenester, og de hadde gjort avtale om å komme til rådhuset for å selge møtemat.