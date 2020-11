Strømbrudd i Soknedal

Nyheter

878 husstander er uten strøm i Soknedal, melder Tensio. Feilen er planlagt utbedret til klokka 16.30, skriver Tensio på sine nettsider. Strømstansen oppstod torsdag klokka 13.36.

Pressekontakt Tore Wuttudal opplyser at snø og vind kan være utfordrende for strømnettet enkelte steder. Han antar at dette er årsaken også i Soknedal.

- Det er gjort feilsøk i området, og vi utbedrer feilen så raskt som mulig. Tidspunktet 16.30 er et generelt anslag, og det kan bli både tidligere og seinere, sier Wuttudal.

Området som ifølge Tensio er berørt har Soknedal som sentrum, og strekker seg fra sør for Støren til og med Garli, inkludert Sørbygda.

Han opplyser at det har vært små blink i strømnettet andre steder sør for Trondheim.

- Nå er det meldt mer vind og snø, så vi kan oppleve flere slike tilfeller. Men vi tar tak i situasjonen, og der det er mulig kobler vi om strømmen på andre linjer, sier han.

