Strømbrudd - hele Støren sentrum var mørklagt

Tensio meldte torsdag klokka 16.41 at det hadde oppstått et strømbrudd som rammet Støren sentrum og området helt til Garli. 1.560 abonnenter ble uten strøm. Også tidligere på dagen var Soknedal og Sørbygda rammet av strømbrudd, men strømmen kom tilbake i de fleste områdene. Så ble det mørkt igjen.

Pressekontakt i Tensio, Tore Wuttudal, opplyser at strømmen kom tilbake litt over klokka 21 på torsdag kveld. Årsaken til strømbruddet var en kabelfeil og havari på en høgspentbryter.

- Det skal dreie seg om brudd på en jordkabel. Jeg kjenner ikke til om det skyldes graving eller andre forhold, sier Wuttudal.

Klokka 18.10 opplyste Tensio at de ennå ikke hadde funnet feilen.

- Mye avhenger av hvor feilen har oppstått, og det har jeg ikke klarhet i. Reparatørene har det travelt nå, og hvis de må langt ut i terrenget sier det seg sjøl, opplyste Wuttudal i 18-tida.

Dekningskartet til Tensio viste at et område rundt Horg kirke også falt ut torsdag ettermiddag. Her var 137 abonnenter uten strøm klokka 17.45. Klokka 19.30 viste strømkartet at alle hadde fått strømmen tilbake i Horg.

