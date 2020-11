Flere rådyr ble påkjørt av toget

Nyheter

Torsdag morgen har politiet fått melding om flere viltpåkjørsler.

Klokka 06.55 kom det melding om at et rådyr var blitt påkjørt av toget en kilometer sør for Støren stasjon.

- Rådyret var dødt etter kollisjonen, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Enda ett rådyr ble påkjørt av toget på Støren, og meldinga fikk politiet fra SJ klokka 08.32. Viltnemnda ble ifølge Ustad, varslet.

En hjort ble påkjørt av en lastebil på E6 ved Innset, og meldinga fikk politiet klokka 07.35.

- Lastebilen fikk bulk i fronten, sier Ustad.

