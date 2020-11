Etterlyser vitner etter at barn ble forsøkt dratt inn i bil

Nyheter

Politiet har sjekket overvåkningsbilder fra området ved bussholdeplassen Peder Morsets veg på Heimdal etter at politiet fikk melding om at et barn ble forsøkt tatt med i en lys kassebil eller en van torsdag 12. november. Meldinga til politiet kom klokka 17.15. Politiet opplyser at saken etterforskes etter straffelovens paragraf 254 som omhandler frihesberøvelse.

Bilder fra overvåkningskamera viser to personer som politiet ønsker å komme i kontakt med, og disse personene oppholdt seg ved bussholdeplassen cirka klokka 16 tordag 12. november.

- Det foreligger ingen mistanke om at disse personene er involvert i noe kriminelt, men de er ønsket som vitner i forbindelse med etterforskning av forsøk på bortføring av barn, opplyser politiet i ei pressemelding.

Politiet opplyser at det er foretatt rundspørring i området, innhentet videoovervåkning og gjennomført tilrettelagt avhør av barnet.