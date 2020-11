Etterforsker brannen på Hovin

Nyheter

Mandag klokka 11.02 fikk nødetatene melding om brann i et bolighus på en gård på Hovin. I første omgang så det ut til at personer på gården klarte å slukke brannen, men så blusset den opp. Store styrker fra nødetatene rykket ut fordi husene på gården står tett og det var sterk vind. Enheter fra to ulike brannvesen rykket ut, og innsatsleder Morten Bjørgvik i Gauldal brann og redning fortalte at det var 20 brannkonstabler på stedet.