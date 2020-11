SFO blir dyrere i Melhus - vedtatt med knapt flertall

Nyheter

Med 19 mot 18 stemmer vedtok Melhus kommunestyre tirsdag kveld at prisen og tilbudet for skolefritidsordninga skal endres. Flertallet som består av Senterpartiet, Høyre og Melhuslista, stemte for at det blir prisøkning for skolefritidsordninga fra 1. januar, mens endringa når det gjelder timetallet for halvplass og helplass, gjøres gjeldende fra 1. august neste år.