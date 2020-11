Over 4000 er testet i Melhus

Nyheter

Pr. mandag var 4052 testet for viruset covid-19 i Melhus. Smttetallet på 18. I tillegg har Melhus hatt to smittetilfeller på Rødde folkehøgskole.

De siste to ukene har det vært høy testaktivitet i Melhus som følge av smitteutbruddet i Humla familiebarnehage. Disse to ukene er rundt 450 blitt testet pr. uke. Ifølge oversikten til Melhus kommun,e har det aldri vært testet så mange pr. uke for covid-19 som i disse to ukene.

Smitteutbruddet i Humla familiebarnehage førte til at Oterhaugen barnehage i Buvika og Løvset barnehage i Melhus ble stengt. Melhus kommune melder at Løvset barnehage og Humla familiebarnehage begge gjenåpnet i går mandag. Oterhaugen barnehage ble stengt fordi en vikar som hadde forbindelse til Humla familiebarnehage, var blitt smittet av covid-19. Skaun kommune holdt Oterhaugen barnehage bare åpen i forrige uke for barn med særskilte behov, mens den er åpen denne uka for alle barn. Imidlertid har barnehagen redusert åpningstid og er på rødt nivå som blant annet innebærer at barna er inndelt i mindre kohorter (grupper).