Uvanlig varm novemberettermiddag, men så kan det bli omslag

Nyheter

12-14 varmegrader er ikke det en forbinder med midten av november, men slik var det i dag mandag. Meterologisk institutt melder at det ble målt 11,9 grader i Soknedal natt til mandag. Det holdt seg varmt utover hele natta, og mandag på dagtid har det også vært mildt. Melhus har ikke egen målestasjon, og nærmeste er Skjetlein der det ble målt 13,9 grader. På Møre ble temperaturen målt til over 16 grader.

Sterk sønnavind bidro til at det ble uvanlig varmt for årstida. Utover uka venter meterologene at det skal bli betydelig kjøligere, og det kan komme snøbyger i fjellet.

Vasker veien etter at folk klaget på støv - Det støver veldig fra anleggsområdet, sier en mann som bor like ved Nye Veiers byggeområde for E6.