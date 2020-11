Stadig flere viltpåkjørsler kan gi mindre tilskudd til Melhus storviltforvaltning

Nyheter

De siste årene har det vært markant flere påkjørsler av hjortevilt i Melhus, og det fører til mye ekstraarbeid for fallviltgruppa. Denne gruppa rykker ut for å ta hånd om påkjørt vilt. I 2018 ble litt over 120 hjortevilt påkjørt, og i fjor var tallet oppe i 130. I år har det også vært mange påkjørsler, og det er særlig rådyr og elg som er utsatt for et hardt møte med kjøretøy.