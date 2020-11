Når kommer vinteren?

Nyheter

I flere deler av Gauldalen har det vært over ti varmegrader de siste dagene. Mildværet ser ut til å vare ved, med en sørlig vindretning i alle fall til og med tirsdag. Da vil det bli litt kjøligere, med noe sludd og snø på torsdag. Men også denne "vinteren" blir kortvarig. Nedbøren blir ikke stor, og for dem som kjører til fjells kan det bli muligheter for det også neste helg. Men da vil ikke temperaturene bli så høge. Rundt null grader i nedre deler av dalen, og fire-fem kuldegrader i Budal og Soknedal.