Gjenåpner Løvset barnehage

Nyheter

Etter flere negative prøvesvar, har Melhus kommune åpnet for at Løvset barnehage kan ta imot barn og ansatte igjen fra mandag av. Løvset barnehage ble stengt på fredag, og alle barn og ansatte ble satt i karantene. I tillegg ble foresatte til barna anbefalt å ta hjemmekontor.

Nytt smittetilfelle i Melhus Antall tilfeller av covid-19 i Melhus fortsetter å øke, og Løvset barnehage er stengt.

Årsaken var at det hadde dukket opp et nytt smittetilfelle som kommunen setter i sammenheng med smitteutbruddet i Humla familiebarnehage. Melhus kommune melder søndag ettermiddag at nærkontakten som var knyttet til Løvset barnehage, har testet negativt. Det nye smittetilfellet hadde en nærkontakt tilknyttet Løvset barnehage.

Kommunen mener at det er god kontroll på smittetilfellet som dukket opp før helga, og enhetsleder Monica Brækken uttaler at dette skyldes at kommunen har fått negative tester. Løvset barnehage er blitt vasket og klargjort, og kommunen mener det er trygt for barn og ansatte å komme tilbake. Karantenen når det gjelder Løvset barnehage, er blitt opphevet av kommunen.

Åpent igjen i barnehagen - Ungene gleder seg over å kunne leke sammen igjen.

Melhus har fått 18 tilfeller av covid-19, og i tillegg ble to elever på Rødde folkehøgskole smittet.

Justerer retningslinjer for sykehjemsbesøk - Bakgrunnen er økt smittetrykk, sier kommunikasjonsmedarbeider Marthe Eid i Melhus kommune.