Spørs om dette er undergangen for tettstedet

Den nye undergangen er blitt et yndet sted å spasere gjennom, og den er ikke blitt opplevd som en undergang for tettstedet. I motsetning til underganger flere andre steder, oppleves denne som lys og tilllitsvekkende. Mange har tatt med undergangen som en del av rundturen på tettstedet. Tettstedet har fått mange leiligheter de siste årene, og enda flere kan det bli. Det kan også nevnes at vinden kan ta kraftig tak når den feier gjennom dalen. Ett annet tips er at det ikke er langt til et fjell som er litt over 700 meter, og ett av de høyeste i kommunen.