E6-trafikken gikk gjennom Melhus sentrum i helga

På grunn av støpearbeider på den nye gang- og sykkelbrua over E6 ble E6 stengt mellom Brubakken og krysset øst for Melhusbrua klokka 20.00 fredag kveld. Seniorrådgiver Gunnar Sølberg i Nye Veier opplyste at det ville bli satt opp vakt ved brua over jernbanen ved Meeggen.

- Søndag ettermiddag har vi sikret oss vakt ved Meeggen-brua, når hyttefolket og helgeturistene skal heim. Det skal sikre smidigere trafikkavvikling, sier han.

- Vi har sagt at E6 åpner klokka seks, men det kan bli tidligere hvis vi får det til, sa Sølberg.

