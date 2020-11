Barn har svakere symptom på covid-19

Nyheter

Forskere har funnet ut at personer med sterke symptomer smitter andre lettere enn dem med svake symptomer. Mange barn kommer fra sjukdommen nesten uten symptomer, men det er likevel viktig at de blir testet. Og at dette gjøres ved milde symptomer. Dette opplyser Folkehelseinstituttet.

- Barn blir oftest ikke syke i det hele tatt når de får Covid-19. Om de går i skole eller barnehage bør man ha låg terskel for å teste dem, selv ved lette symptomer, sier infeksjonslege Gunnar Hasle i Reiseklinkikken.

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn som har fått nye luftveissymptomer bør holdes hjemme. Dette gjelder ikke barn som bare har rennende nese, og er i ellers god form. Ved lette symptomer uten feber, rådes foreldre til å se an tilstanden til barnet i 48 timer før testing.

Spesialist i infeksjonsmedisin, Olav Lutro, framhever likevel at alle bør teste seg dersom man er i tvil.

