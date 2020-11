Vasker veien etter at folk klaget på støv

Nyheter

En mann som bor like ved anleggsområdet på Hofstad/Skjerdingstad, er oppgitt over de store støvmengdene fra anleggsområdet for ny E6. Entreprenøren Peab er i gang med å utvide E6 til firefelts vei, og har skrapet vekk masser rundt Hofstadtunnelen og fra E6 som er blitt stengt som følge av anleggsarbeidet. Siden det er mye silt og sand i området, blir det mye støv. Midlertidig E6 er lagt like ved.