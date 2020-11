Reagerer sterkt på at det kan komme snuplass for busser ved skolen

Nyheter

- Vi vil ikke akseptere at det kommer en snuplass for bussene her rett utenfor skolen fordi den kommer ved skoleområdet. Her er det en del ferdsel til og fra skolen, og da spesielt i den tida som vil være rushtida for bussene. Så kan det komme en ball og elever løper etter mens busser kjører fram og tilbake her, ser rektor/enhetsleder Marit Volden ved Brekkåsen skole.