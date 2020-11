Mange kjørte med overlast

Nyheter

Fredag 13. november ble 16 kjøretøy vinket inn til kontroll på Sandmoen kontrollstasjon. Flere var for tunge på vekta, og det ble skrevet ut bøter på 33.750 kroner for overlast. I tillegg ble en sjåfør anmeldt for ulovligheter ved fartsskriveren. Det ble også avdekket tekniske mangler, blant annet på dekk. Det ble også gitt anmerkninger på vektårsavgift, og en sjåfør fikk bruksforbud på grunnlag av transportløyve.