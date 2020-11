Er fredag den 13. bare overtro?

Nyheter

At fredag den 13. skal være en ulykkesdag, kom ikke inn i bevisstheten til folk før på 1800-tallet. I alle fall finnes det ingen tegn i historien som tyder på noe annet. Til tross for myten om at det var på en fredag Eva fristet Adam med eplet i edens hage. Noe som førte til at de ble kastet ut av paradiset. Andre forferdeligheter på denne dagen skulle være syndefloden og ødeleggelsen av Salomos tempel, begge deler på en fredag. Og den mer kjente langfredag, der foræderen Judas var den 13. til bords.