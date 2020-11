Strammer inn på besøk til Midtre Gauldal sykehjem

Nyheter

Midtre Gauldal har ikke fått nye tilfeller av covid-19, og har testet mange i det siste. Pr. tirsdag var det 1039 testede og 32 ubesvarte prøver. 11 har testet positivt siden koronatida startet.

Imidlertid er kommunen bekymret for at det kan bli smittetilfeller siden det er økt antall tilfeller i nabokommuner. I likhet med Melhus innføres det restriksjoner på besøket på sykehjem. Midtre Gauldal kommune melder på sin nettside at det fra onsdag er innført nye regler for besøkende til Midtre Gauldal sykehjem.

Kommunens begrunnelse er: Endringene er basert på en gjennomgang av nåværende besøksordning. Sykehjemmet ser en stigende trend av antall besøkende og dette vurderes til å utgjøre en smitterisiko. Dette er også sett i sammenheng med økt risiko for smitte da noen nabokommuner har økende smitte. Omfanget av besøk og utviklingen er også så stor at det er krevende ressursmessig å tilse at pårørende og besøkende følger retningslinjene for å unngå smitte.

Reglene:

Hver pasient kan få inntil tre besøk per uke

1 meters avstand økes til 2 meters avstand

Vi gjør individuelle tilrettelegginger utover dette for alvorlig syke og døende pasienter. Vi minner om at besøk skal være avtalt på forhånd. Alderspensjonat og omsorgsboliger er ikke omfattet av innstramningen - der gjør vi det som før, melder kommunen.

Kommunen har også innført smitteverntiltak i rådhuset der det er innført restriksjoner når det gjelder besøk til enkelte avdelinger.

Bjørn Lyngen er nå tilbake i Midtre Gauldal som kommuneoverlege.

Covid-19: Nytt smittetilfelle i Melhus Det nye covid-19-tilfellet har tilknytning til smitteutbruddet i Humla familiebarnehage.

Kommuneoverlegen roser innbyggerne: - Gi dere selv en klapp på skulderen - Gi dere selv en klapp på skulderen og gjør det dere kan for å opprettholde den rolige situasjonen vi har i dag, skriver kommuneoverlege Simen Høklie Jonassen fredag 6. november.