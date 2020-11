Melhus kan få lang snøscooterløype

Nyheter

- Det er et bredt flertall for at vi støtter snøscooterløype i Flåmarka, og vi ønsker at den skal forlenges slik at den kan kobles sammen med snøscooerløypa i Selbu og Tydal, og med løypa i Midtre Gauldal når den kommer, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).