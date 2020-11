Karantenehotell på Stjørdal

Nyheter

Personer som kommer fra utlandet og som skal i 10 dagers karantene fordi de kommer fra et rødt land, blir innlosjert på karantenehotell i Stjørdal. Dette karantenehotellet gjelder for hele Trøndelag, opplyser Fylkesmannen i Trøndelag i ei pressemelding.

Det er de nye innreisereglene fra 9. november som har ført til at regjeringa har opprettet karantenehotell for å begrense smitten fra utlandet. Ifølge kommunalsjef Trude Wikdahl i Melhus kommune kommer mye av covid-19-smitte fra personer som kommer til Norge fra et rødt land.

- Personer som ankommer Norge fra rødt område skal i karantene i 10 døgn. Reisende fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19 test når de kommer til Norge. Tilbudet er ikke for folk som er folkeregistrert i Norge, eller har bolig her, og som kan gjennomføre karantene i egen bolig. Det er heller ikke for utenlandske statsborgere som skal jobbe i Norge en periode. Der skal arbeidsgiver sørge for bosted, og for at karanteneregler blir overholdt i karantenetiden, opplyser fylkeslege Jan Vaage i pressemeldinga.

Personer som bor på karantenehotell, må betale en egenandel pr. døgn. Det er Scandic Hell som er tildelt oppgaven som karantenehotell.