Handler ikke inn hjertestartere i fleng

Ingunn Nervik Isaksen (Ap) foreslo i en interpellasjon at Melhus kommune kjøper inn hjertestartere til kommunale bygg som c-bygget der det er svømmehall, kommunale gymsaler og øvrige kommunale idrettsanlegg. I interpellasjonen viste hun til at hjertestarter kan redde liv. Når det gjelder c-bygget, opplyste hun at dersom det blir behov for hjertestarter, må hjelperen løpe til Rema 1000 eller Melhushallen for å hente hjertestarter der.