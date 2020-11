Covid-19: Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Melhus har nå fått smittetilfelle nummer 17 for koronaviruset covid-19, og dette tilfellet har tilknytning til smtteutbruddet i Humla familiebarnehage. I alt ni tilfeller har tilknytning til denne barnehagen som er privat og har åtte plasser.

Nærkontakt

- Det er en nærkontakt, som har vært i karantene siden vi fikk det første smittetilfellet i Humla familiebarnehage før helga. Vedkommende sitter nå i isolasjon. Personen testet seg på mandag. Størsteparten av smittesporingen ble tatt tirsdag kveld, og siste rest gjøres onsdag. Det er ikke uventet at vi får flere tilfeller knyttet til utbruddet., opplyser enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune på kommunes nettside.

Over 3600 er testet i Melhus så langt, og kommunen mener at den har kontroll over smitteutbruddet ved at smitten er bremset.

Stort sporingsarbeid i Melhus - ingen nye tilfeller i dag Melhus kommune skal ha 100 på testing for covid-19 i dag, og har rundt 40 i karantene eller isolasjon etter smitteutbruddet.

- Vi kan fortsatt forvente flere tilfeller, men sannsynligheten blir mindre dag for dag. Vi har testet et stort antall, og de fleste har fått negative prøvesvar, opplyser enhetsleder Brækken.

Ble svært overrasket over positiv covid-19-test Anne Selnes er en av driverne av Humla barnehage som er blitt stengt som følge av covid-19-smitte, og hun sier at det er svært overraskende at hun er blitt smittet fordi hun har tatt mange forholdsregler.

Tidlgere har kommunen opplyst at rundt 100 personer er kontaktet i forbindelse med smitteutbruddet i Humla familiebarnehage, og at 40 er i karantene. Ifølge enhetsleder Brækken ble folk som hadde trent på 3T Melhus ved to aktuelle anledninger ikke bedt om å gå i karantene, men i stedet bedt om å være ekstra oppmerksomme på mulige symptomer på covid-19.

Flere virksomheter i Melhus har tonet ned den utadvendte virksomheten som følge av at det ikke er kjent hvor smittekilden er. Melhusbanken varslet fra sst mandag at banken er fysisk åpen bare for dem som har avtale.

Smittesporing: Ber besøkende på disse steder om å være ekstra oppmerksomme Melhus kommune har fått oppgitt tre steder der den covid-19-smittede har vært innom de siste dagene.

Kommunen minner om at det er viktig at folk følger smttevernreglene og begrenser antall personer de omgås til daglig. Videre minner kommunen om at det er lav terskel for testing. Som følge av smitteutbruddet, har kommunen satt i verk et stort sporingsarbeid, og har et stort testteam og stort sporingsteam.

Ny barnehage stenges på grunn av korona - Dette har en sammenheng med Humla barnehage i Melhus, opplyser Helge Hatlevoll, som er kommuneoverlege i Skaun.

Midtre Gauldal har hatt 11 smittetilfeller, og 1039 var testet pr. tirsdag. 32 prøver var ubesvarte ifølge kommunens nettside.