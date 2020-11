Nyheter

Tirsdaga klokka 05.29 fikk politiet melding om at et rådyr kom uheldig fra et møte med en bil på E6 ved Øya videregående skole på Kvål.

- Påkjørselen medførte døden for rådyret. Hvorvidt det ble skader på kjøretøyet, står ikke oppgitt i loggen. Men jeg vil tro at det ble skader på bilen siden rådyret døde. Viltnemnda ble varslet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistsjonsdistrikt.