Nye Veier varsler om at det kommende helg blir stenging av E6 mellom Brubakken og Melhus sentrum. Dette gjelder fra lørdag 14. november klokka 20 til mandag morgen klokka 06. Stenginga skyldes støping av brudekket på gang- og sykkelbrua Nye Veier bygger for Melhus kommune. Slik Trønderbladet tidligere har fortalt, går denne brua over E6 ved Melhuskrysset.