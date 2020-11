Ønsker parkeringskjeller i Soknedal

Nyheter

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny bebyggelse for dagligvareforretning, kontor og tjenesteyting. Planområdet ligger nord for kollektivknutepunktet ved det nye E6-krysset i Soknedal, og det har blitt benyttet som riggområde under utbygging av ny E6. Den nye butikken skal erstatte den eksisterende Coop Prix-butikken ved Hovsbrua. Dette kan man lese på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.