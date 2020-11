Stort sporingsarbeid i Melhus - ingen nye tilfeller i dag

Nyheter

- Vi har høy beredskap, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Etter å ha hatt få smittetilfeller av covid-19, ble det relativt mange på kort tid og Melhus endte opp med 16 tifeller. Smitteøkninga skyldes i stor grad utbruddet i Humla familiebarnehage der åtte positive tester knyttes til denne barnehagen.

- I dag mandag er det ikke meldt om nye bekreftede tilfeller. Kommunen har jobbet både lørdag og søndag med å teste og kontakte folk, og vi har et stort testteam og sporingsteam. Over 100 er kontaktet, og vi opplever at folk er forståelsesfulle selv om ingen vel er glade for å få en slik telefon, sier Brækken.

Noen er i isolasjon

Brækken forteller at rundt 40 er satt i karantene hvorav noen er i isolasjon.

- Når du sitter i isolasjon, kan du ikke dra på butikken for å handle. Da må andre handle for deg, forklarer Brækken.

Ble svært overrasket over positiv covid-19-test Anne Selnes er en av driverne av Humla barnehage som er blitt stengt som følge av covid-19-smitte, og hun sier at det er svært overraskende at hun er blitt smittet fordi hun har tatt mange forholdsregler.

Da det ble klart at en ansatt i Humla familiebarnehage var smittet av covid-19, satte kommunen i gang et stort sporingsarbeid og gikk bredt ut for å be folk som hadde vært på 3T Melhus, Rema 1000 og et foreldremøte på Gimse ungdomsskole om å være ekstra oppmerksomme når det gjelder symptomer på covid-19. Brækken understreker at kommunen valgte å gjøre det fordi nærkontakter og andre kan ha vært på disse stedene, og fordi kommunen valgte å komme med denne typen henstilling framfor å sette alle som hadde vært på trening hos 3T i et bestemt tidsrom, foreldremøtet eller i butkken i karantene.

- Det var flere nærkontakter som hadde symptomer, og det viste seg at noen av dem var smittet, sier Brækken.

Smittesporing: Ber besøkende på disse steder om å være ekstra oppmerksomme Melhus kommune har fått oppgitt tre steder der den covid-19-smittede har vært innom de siste dagene.

Kan ramme hvem som helst

- Vi opplever at folk holder seg opppdaterte om covid-19. Noen er redde og frustrerte, men i det store og hele har det vært stor forståelse. Folk skal tenke på at det å bli smittet, kan ramme hvem som helst og uansett hvor forsiktig en har vært. Vårt råd er at en er ekstra forsiktig nå. Selv om det ser ut til at vi klarer å stoppe de to smitteutbruddene vi har sett, skal vi ikke ta seieren på forskudd, sier Brækken.

Ny barnehage stenges på grunn av korona - Dette har en sammenheng med Humla barnehage i Melhus, opplyser Helge Hatlevoll, som er kommuneoverlege i Skaun.

Nytt smittetilfelle knyttet til Humla barnehage Etter smittesporing har Melhus kommune oppdaget enda et tilfelle av covid-19.