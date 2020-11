Her er det lunt og varmt

Nyheter

I dette området er det ganske mange boliger. Det ene boligområdet har som en del av navnet sitt, ordet varm og det kan ha noe med at området ligger mot sør og er mindre utsatt for vind. Deler av veien i området er bratt og svingete, og underveis skifter veien navn og får navn etter en by sørpå. Nede på åkerlandet som har ordet øy i seg selv om dette ikke er ei øy ute i havet, er det planlagt flere hundre boliger. Området har også kapellangård, og Opplysningsvesenets fond har eid mange av boligtomtene. Det har også vært avfallsplass her,og i nærheten ligger et fotballstadion med flere kunstgressbaner.