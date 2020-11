Støtter sammenslåing av landbrukskontor

Nyheter

Under møtet i Melhus kommunestyre ble det enstemmig vedtak for at Melhus ønsker et interkommunalt samarbeid med Skaun om landbrukskontor. I Melhus har det vært lite debatt rundt sammenslåing av de to kommunale landbrukskontorene, og Melhus er da også foreslått som lokalisering av det felles landbrukskontoret.