Smittesporing: Ber besøkende på disse steder om å være ekstra oppmerksomme

Nyheter

Smittesporinga i forbindelse med at en ansatt i Humla barnehage i Melhus er blitt smittet av covid-19, pågår for fullt. Siden det har vært vanskelig for den smittede å finne ut hvor hun kan ha blitt smittet, ber kommunen folk som har vært på følgende steder om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på covid-19.

Kvinnen forteller til Trønderbladet at hun begynte å kjenne seg syk på tirsdag.

Det gjelder:

• Fredag 30.10.2020 kl. 14.50-15.10: Rema 1000 Torg

• Mandag 2.11.2020 kl. 18.00-20.00: Gimse ungdomsskole (foreldremøte)

• Mandag 2.11.2020 kl. 19.45-21.30: 3T Melhus

• Tirsdag 3.11.2020 kl. 18.00-19.00: 3T Melhus

I pressemeldinga fra Melhus kommune står det at kommunen har lagt ut ekstra timer til testing, og holder teststasjonen i Lenavegen 3 åpent også på lørdag formiddag i perioden 09-12. Det er også mulig å ringe koronatelefonen i dette tidsrommet. Koronatelefonen er vanligvis bare åpen mellom 09 og 11 fra mandag-fredag.

Ansatt i barnehage smittet av covid-19 Alle barn og voksne i Humla barnehage i Melhus er satt i karantene, og barnehagen er stengt.

Kommunen opplyser at rundt 20 personer er i karantene, og at disse personene er blitt bedt om å teste seg. Alle barn, alle ansatte og alle foresatte til de fem barna som for tida har vært i barnehagen, er satt i karantene. En av driverne er smittet, og hun er satt i isolasjon.

Ble svært overrasket over positiv covid-19-test Anne Selnes er en av driverne av Humla barnehage som er blitt stengt som følge av covid-19-smitte, og hun sier at det er svært overraskende at hun er blitt smittet fordi hun har tatt mange forholdsregler.

- Vi er forberedt på at det kan komme flere positive prøvesvar, opplyser kommunen i pressemeldinga.