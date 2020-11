Nytt smittetilfelle knyttet til Humla barnehage

Nyheter

Melhus kommune melder fredag ettermiddag at enda en person har fått påvist positiv koronatest etter at en ansatt i Humla familiebarnehage torsdag fikk en positiv test for covid-19. Barnehagen er stengt, og ansatte, barn og foresatte er satt i karantene. De smittede er i isolasjon. Ifølge Melhus kommune er rundt 20 personer i karantene som følge av smitteutbruddet.

Det første tilfellet gjaldt én av de ansatte, og hun sier til Trønderbladet at hun ikke vet hvor hun er blitt smittet og at hun har vært ekstremt forsiktig ved blant annet ha få nærkontakter. Melhus kommune har satt i gang smittesporing, og tilfelle nummer to knyttet til utbruddet i Humla barnehage, ble kjent fredag ettermiddag. For det andre tilfellet oppgir kommunen ikke annet enn at en person har fått bekreftet positiv koronatest.

- Smittesporingsarbeidet fortsetter nå også opp mot dette tilfellet, Det er fortsatt usikkert hvor smittekilden kommer fra, dette jobber vi med å finne ut av gjennom smittesporingen. Vi har oppfordret de som har vært på enkelte steder visse tidspunkt i Melhus til å være oppmerksom på symptomer, uttaler enhetsleder Monica Brøkken i ei pressemelding.

De stedene Melhus kommune viser til, gjelder ikke bare det første smittetilfelllet,men også nærkontakter. Stedene som nevnes av kommunen er Rema 1000, 3T og et foreldremøte på Gimse ungdomsskole sist onsdag.

Med de to tilfellene har Melhus nå ni tilfeller av covid-19, og i tillegg to smittede elever ved Rødde folkehøgskole.

Melhus kommune har nå innført begrensninger for besøk i helseinstitusjoner som følge av økt smitte. Hver pasient kan ta imot bare ett besøk pr. uke, og besøkende må holde minst to meters avstand til både pasient og ansatte.

