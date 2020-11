AtB avslår å sette opp billettautomat i Melhus

Nyheter

- Vi har hatt flere henvendelser fra kunder om at de ønsker å betale for billett på automat hos oss, og dette ønsket har vi formidlet videre til AtB. Det er spesielt eldre som er ute etter å kunne kjøpe billett via en automat, og det er jo mange eldre i Melhus sentrum. Tilbakemeldinga vi har fått fra AtB, er at bare metrolinjene har billettautomat, sier daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon.