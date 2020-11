Ansatt i barnehage smittet av covid-19

Nyheter

Melhus kommune melder at det er blitt et nytt smittetilfelle i Melhus, og dette gjelder en ansatt i Humla barnehage.

- Meldingen om det positive prøvesvaret kom på kvelden, torsdag 5. november. Vedkommende er isolert. Smittesporing ble umiddelbart satt i gang, og fortsetter i dag. Alle i barnehagen og nærkontakter av den smittede vil bli testet. De nærmeste rundt den smittede, samt ansatte, barna og deres foreldre og foresatte i barnehagen er satt i karantene. Den er nå stengt, opplyser Melhus kommune i ei pressemelding.

Ifølge kommunen er smittekilden foreløpig ukjent, og kommuneoverlege Aslak Jaryd Johansen uttaler i pressemeldinga at smittesporinga er i gang for fullt. Kommunen er usikre på om det nye tifellet er et enkeltstående tilfelle.

Forberedt på flere tilfeller

- Noen flere i barnehagen har lette forkjølelsessymptomer, noe kommuneoverlegen understreker ikke er uvanlig i en barnehage. Vi er forberedt på at det kan komme flere positive svar. Vi vil oppdatere med mer informasjon i løpet av dagen, opplyser kommuneoverlegen.

Humla barnehage er en privat barnehage, og holder til i et privat hjem i Varmbu.

Melhus har hatt få tilfeller av covid-19, og det nye tilfellet er det åttende tilfellet. I tillegg kommer to tilfeller på Rødde folkehøgskole, og disse er registrert et annet sted i landet siden elevene ikke er fra Melhus. Skolen og kommunen satte i gang et omfattende arbeid for å få stoppet smitteutbruddet på folkehøgskolen, og mange ble retestet siden flere viste symptomer på covid-19.

Siden det rundt om i landet er økende smittetendens av covid-19, anbefaler kommunen at folk følger oppfordringa om å begrense antall nærkontakter og understreker at det er viktig at folk følger smittevernreglene.

Saken oppdateres!