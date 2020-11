Etterlyser plan for veteraner

Nyheter

I kommunestyremøtet i november reiser Geir Tore Midttømme (Ap) spørsmål om Melhus har en veteranplan eller om det foreligger planer om å lage en slik plan dersom Melhus kommune ikke har dette. Midttømme forteller at han har fått flere spørsmål fra folk om Melhus kommune har en egen veteranplan slik regjeringa beskriver i oppfølgingsplanen " I tjeneste for Norge" for personell som har deltatt internaasjonale operasjoner.