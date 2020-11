Vil at flere skal få trygghetsalarm

Nyheter

- I Arbeiderpartiet ønsker vi ikke at det skal være slik at det oppleves som en høy terskel for å få trygghetsalarm, og vi er ikke tilfreds med den praksis som har innarbeidet seg i forbindelse med saksbehandling av søknader om trygghetsalarm, opplyser Jørn Ove Moen, leder i Melhus Arbeiderparti, fungerende nestleder for utvalg for helse, oppvekst og kultur og kommunestyrerepresentant.