Uenige om hva skolefritidsordninga skal koste

527 barn i Melhus benytter skolefritidsordninga, og rådmannen mener at politikerne på nytt må se på hva foreldre skal betale for en halvplass og en helplass. Ifølge rådmannen er det stor prisforskjell på helplass og halvplass, og timetallet for halvplass har ført til at nesten 6 av 10 foreldre velger halvplass for barna.