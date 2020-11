Strømstans i Melhus etter at kabel ble gravd i stykker

Nyheter

Tensio melder at det oppsto strømstans i Melhus klokka 08.16 i dag tirsdag. Ifølge Tensio er 385 abonnenter berørt av strømstansen. Strømbruddet førte også til at internett falt ut.

Høyspentkabel

Noen fikk raskt strømmen tilbake, mens andre kan måtte vente til klokka 11.30 ifølge Tensio. Medievakt Tore Wuttudal i Tensio sier at det kan ta enda lenger tid før alle har fått tilbake strømmen ford strømstansen skyldes at en høyspentkabel er blitt gravd over i forbindelse med gravearbeid utenfor Gimse skole. Det pågår anleggsarbeid i forbindelse med bygging av ny skole og idrettshall.

- Når det er en høyspentkabel som kortsluttes, smeller det godt. Kabelen må skjøtes, og det tar litt tid. For noen fikk vi koblet om strømmen, mens de som er nær kabelen som ble gravd over, vil det ta lenger tid, forklarer Wuttudal.

Sendte hjem elever

Strømstansen er altså mer langvarig for dem som er i Gimse-området, og har fått konsekvenser for undervisninga for elevene på ungdomsskolen og barneskolen.

- Folk hadde hørt et smell, og ble usikre på om det kunne bli noe mer. Strømbruddet førte også til at noe måtte repareres. Elevene ved Gimse ungdomsskole og Gimse skole er sendt hjem, og det var greit å sende dem hjem fordi det ikke blir lys og varme når det ikke er strøm, sier kommunalsjef Nina Hoseth i Melhus kommune.

Hoseth forteller at foreldre til elever ble oppringt med beskjed om å hente unger. De to skolene er stengt ut dagen.