Vil ha gratis skolemat og bygging av kulturhus i Melhus

– Vi i opposisjon jobber nå med å ferdigspikre vårt alternative budsjettforslag der vi skal vise innbyggerne i Melhus at det er en tydelig forskjell mellom oss og posisjonen Sp, H og Melhuslista. Vi ønsker en kommune som setter skole, eldre og helse foran skattekutt. At posisjonen kutter i barnehage, skole og innfører betaling på trygghetsalarm samtidig som de bevilger mer penger til seg selv er for oss uforståelig, sier opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).