Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Tirsdag melder Midtre Gauldal at det er påvist et nytt tilfelle av covid-19. Dette er ifølge kommuneoverlegen, et enkeltstående tilfelle og gjelder en ung person som ankom fra utlandet i slutten av forrige uke.

- Personen er tilnærmet symptomfri, men har fulgt reglene for innreisekarantene og andre retningslinjer eksemplarisk, og har ikke vært i kontakt med offentlige tjenester eller ute andre offentlige rom. Personen har blitt informert om å oppholde seg i isolasjon frem til vi får bekreftet negativt prøvesvar, opplyser kommuneoverlegen på kommunens nettside.

Hittil er 902 testet i kommunen og 4 prøver er ubesvarte. Folkehelseinstituttet opplyser at Midtre Gauldal nå har 11 påviste tilfeller. Kommuneoverlege Simen Høklie Jonassen mener det er 10 tilfeller.

Flere kommuner har opplevd at personer som er registrert i deres kommune, men bosatt et annet sted i landet, blir registrert på folkeregistrerte kommune når det påvises smitte. Det gjelder også her. Melhus har for eksempel ifølge Folkehelseinstituttet, seks påviste tilfeller mens kommunen har opplyst at det er registrert to til siden disse er knyttet til smitteutbruddet på Rødde folkehøgskole.

Kommuneoverlegen i Midtre Gauldal opplyser på nettsida at Midtre Gauldal ikke teller med tilfeller for personer som oppholder seg et annet sted i landet.

