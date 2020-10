Knut (92) etterlyste gatelys, og nå skinner lampene

Nyheter

For to år siden flyttet Knut Flå (92) fra Hovin inn i eldrebolig ved Horg omsorgssenter, og han forteller at han så om kona som var på sykeavdelinga.

Glatt og mørkt

- Det var glatt og mørkt, og så vanskelig å treffe på de områdene der det var strødd siden det ikke var noen gatelys. Jeg gikk med staver, men likevel var det vanskelig, forteller Flå.

Flå er godt fornøyd med boligen han har, men det var altså alt annet enn lett å komme seg bort til selve omsorgssenteret.

- Da begynte jeg å lufte tanken om å få satt opp lys, og jeg spurte om noen kunne gjøre det. Jeg tok så kontakt med Hovin arbeiderlag, og de fulgte opp saken, sier Flå.

Fem gatelykter

I høst kom fem gatelykter opp, og Flå er strålende fornøyd med at området er blitt bedre opplyst. Like ved omsorgsboligen ligger for øvrig starten på den nye turstien som tidligere ordfører Gunnar Krogstad (Ap) har gått i bresjen for.

- Lyktene er til mye hjelp for folk, og det blir lettere å finne igjen bilene. Nå mangler det bare at det blir en robotklipper på plenen. Det er blitt klippet så sjelden at gresset ikke er blitt så fint, sier Flå som viser fram den store plenen foran stuevinduet.

Flå forteller ivrig at det er mye besøk av fugler etter at han hengte opp meiseboller, og at en hare er jevnlig innom. 92-åringen er samfunnsengasjert, og har for øvrig tidligere sittet én periode som fast medlem av kommunestyret og to perioder som vararepresentant for Arbeiderpartiet.

Geir Midttømme i Hovin Arbeiderlag og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, forteller at gatebelysning ved Horg omsorgssenter var en av de prioriterte sakene for Hovin arbeiderlag da han ble medlem av arbeiderlaget.

- Jeg tenkte at denne saken var så liten at det måtte kunne finnes en løsning. Knut Flå hadde startet en underskriftsaksjon, men ingen turde skrive under på den. Først tok jeg kontakt med driftslederen ved Horg omsorgssenter, men han hadde ikke penger på budsjettet. Deretter la jeg fram ei skisse for kommunalsjef Morten Bostad og saken kom opp i utvalg for teknikk og miljø der det ble bevilget penger. Lyktene kom opp i høst, sier Midttømme.