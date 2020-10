Får ikke vite prisen på ny idrettshall i Melhus

Nyheter

- Anbudsåpninga var sist fredag, og vi kan ikke gå ut nå med hva tilbudene går ut på på grunn av anbudsregler, sier kommunalsjef Morten Bostad i Melhus kommune.

Ulike høyder

Ifølge Bostad har fem leverandører gitt pris. Pristilbudene gjelder for henholdsvis en hall i stål og en hall i massivtre samt hall i to ulike høyder. Om hallen skal tilfredstille internasjonale mål, må den være ni meter høy.

Kan måtte si nei til elitekamper i Melhus Norges håndballforbund krever ni meters takhøyde i haller for elitekamper, men det skaper utfordringer for parkeringshuset som skal danne fundamentet for flerbrukshallen.

Heller ikke Melhus formannskap fikk se tallene da politikerne hadde møte sist tirsdag. Merethe Moum (Melhuslista) som selv jobber som daglig leder i Ivar Moum Byggefirma på Kvål, foreslo at anbyderne kunne anonymiseres slik at politikerne kan se prisen, men fikk ikke gehør for det. Kommunalsjef Bostad sa til Trønderbladet etter møtet at den eneste måten det kunne legges fram noen tall, var ved å lukke møtet.

Melhus kommunestyre har bedt rådmannen utrede hva det vil koste å bygge eni drettshall oppå parkeringsanlegget som realiseres mellom Melhushallen og Bankhallen. Politikere har kalt den foreslåtte idrettshallen for Parkeringshallen. Trebetong er i gang med å bygge parkeringshuset, og parkeringshuset er vedtatt bygd slik at det skal tåle tyngden av en hall oppå.

Positiv til hall

Rådmannen har foreslått at Parkeringshallen utgår fra økonomi- og handlingsplan av hensyn til kommunens økonomiske situasjon, men det signalet har ikke kommet fra politikerne. Under formannskapsmøtet spurte opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) om formannskapet kunne få en orientering om den foreslåtte idrettshallen.

- Vi har vært positive til hall hele veien, og det vil styrke hele Melhus om vi får bedre hallkapasitet. Vi får se hva det endelige budsjettforslaget blir, sier Skurdal Hopsø til Trønderbladet.

Ifølge kommunalsjefen kan det søkes om spillemidler til den nye idrettshallen. Samtidig gjorde han politikerne oppmerksom på at spillemidler er behovsprøvd, og at Melhus kan få avslag dersom det er få barn og unge som driver med idrett. Trøndelag fylkeskommune vedtok tidligere i år nye retningslinjer for tildeling av spillemidler, og det er blant annet krav om at anlegget må være nevnt i en kommunal plan. Videre bebuder fylkespolitikerne at de vil satse på interkommunale anlegg og anlegg med høyt aktivitetspotensial for barn og unge.

Må ha en plan for å få spillemidler Melhus kommune har startet arbeidet med en kommunedelplan for å kartlegge hvordan folk kan bli mer fysisk aktive.

Årlige kostnader

Under møtet ville altså kommunalsjefen ikke legge fram tall for hva en idrettshall vil koste. Derimot la han fram tall for årlige driftsutgifter, og driftsutgiftene er inkludert utgifter til låneopptak.

Om politikerne velger en hall i stål, vil driftsutgiftene komme på 3,2 millioner kroner i året. En hall i massivtre vil koste 3,3 millioner kroner.

I regnestykke rundt ny idrettshall har kommunalsjefen tatt med at Melhus kommune kan få 3,85 millioner kroner i inntekt fra salg av tomt til Trøndelag fylkeskommune i forbindels med utbygging av Melhus videregående skole samt salg av kommunalt areal på Kvål til 2,3 millioner kroner.

Vanligvis tar Melhus kommune opp lån med avdragstid i 40 år. Kommunalsjefen sier at prisen på en hall ikke vil tilsvare et regnestykke der en ganger opp årlige driftsutgifter med 40 år, og han viser blant annet til at kommunen kan få noen innsparinger ved tomtesalg.

Under formannskapsmøtet spurte Maren Grøthe (Sp) om en bygging av idrettshall oppå parkeringsanlegget kan få betydning for muligheten Øya videregående skole og Trønder-Lyn har når det gjelder å få spillemidler til deres hallprosjekter.

Kommunalsjef Bostad sier til Trønderbladet at rådmannen har lagt inn en forventning om 21 millioner kroner i spillemidler ut fra ei bestilling fra opposisjonsleder Skurdal Hopsø.