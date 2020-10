Nytt smittetilfelle registrert for Melhus

Nyheter

Ifølge VGs oversikt over personer som er smittet av viruset covid-19, er det nå påvist et nytt tilfelle i Melhus. Dette tilfellet ble ifølge oversikten, påvist på mandag.

Når de to tilfellene fra Rødde folkehøgskole tas med, har Melhus åtte påviste tilfeller av covid-19. Enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune sier at det stemmer at Melhus står med et nytt tifelle.

- Ingen orientering er gått til kommuneoverlegen, og vi tror det dreier seg om en person som er folkertalllsregistrert i Melhus. Kommunen er ikke bedt om å sette i gang smittesporing. Kommuneoverlegen er i dialog med Folkehelseinstituttet, sier Brækken.

I Melhus har det vært utført 29 retester på Rødde folkehøgskole fordi flere av elevene viste symptomer på dette koronaviruet, og mandag meldte kommunen at de venter på svar på retester. Tirsdag var det ikke kommet svar på alle prøvene ennå.

Det er utført nesten 3000 tester for covid-19 i Melhus.

Oversikten til Folkehelseinstituttet viser at Midtre Gauldal har 11 smittetilfeller.

