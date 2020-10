Flere rådyr ble påkjørt på Garli

Nyheter

I løpet av helga har det gått hardt utover rådyr som har forsøkt å krysse E6 på Garli. Klokka 05.15 natt til lørdag fikk politiet melding om at det lå et sprellende rådyr på E6.

- Det er uklart om rådyret var blitt påkjørt og forlatt eller om rådyret hadde sprunget på en trailer. Om noen bare kjørte videre uten å varsle fra om påkjørselen, er det for dumt, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Viltnemnda ble varslet om rådyret.

Søndag morgen klokka 07.35 fikk politiet melding om at det lå et dødt rådyr på E6 på Grli. Bilen som hadde truffet rådyret, hadde små skader ifølge meldinga.

- Viltnemnda i Soknedal ble forsøkt varslet, men der fikk politiet ikke svar. Vegtrafikksentralen ble varslet, sier Skårsmoen.

Natt til søndag ble for øvrig et rådyr påkjørt i Oppdal, og i helga ble også et rådyr påkjørt på Rødde.