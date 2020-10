Nyheter

Natt til søndag fikk politiet melding om at det hadde vært en viltpåkjørsel på Rødde. Operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt sier at det var et rådyr som var blitt påkjørt. Fallviltgruppa ble varslet om viltpåkjørselen.

I det siste har det vært en del viltpåkjørsler i Gauldalen.