Nesten alle elevene får komme ut av karantene

Hele Rødde folkehøgskole ble satt i isolat da to elever fikk påvist smitte av viruset covid-19 forrige helg. Etter ei uke, har kommuneoverlegen besluttet at karantenen oppheves for nesten alle elevene. 140 ble satt i karantene som følge av smitteutbruddet, og Melhus kommune var spent på om det ville bre seg smitte på skolen fordi det er en internatskole.

Vet fortsatt ikke om smitten er stoppet på folkehøgskolen Melhus kommune fortsetter med retesting for covid-19 fordi elever ved Rødde folkehøgskole har lette symptomer.

Melhus kommune melder at én av de to som testet positivt forrige helg, fortsatt må sitte i isolat på grunn av lette symptomer.

- To andre har lette symptomer, selv om de har testet negativ. De sitter derfor fortsatt i karantene, med sine respektive romkamarater. Dermed er fire fortsatt i karantene. Nye tester tas mandag 26. oktober, opplyser Melhus kommune i en pressemelding.

29 ble testet for andre gang, og disse var ifølge Melhus kommune, negative.

Søndag klokka 18 opphever kommuneoverlegen den generelle karantenen for elever og ansatte bortsett fra de som fortsatt sitter i karantene.

- Vi vil igjen gi skryt til skolen og takke for godt samarbeid. De har hatt gode rutiner på plass, og har håndtert den krevende situasjonen på en solid måte, uttaler enhetsleder Monica Brækken i pressemeldinga.

