Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal?

Nyheter

Ifølge VGs oversikt for koronaviruset covid-19, fikk Midtre Gauldal ett nytt tilfelle på fredag.

Oversikten viser at Midtre Gauldal dermed har 10 påviste tilfeller.

- Jeg er ikke blitt informert om at det er blitt et nytt smittetilfelle. En nærkontakt som bor i Midtre Gauldal, til en smittet et annet sted, ble satt i karantene sist mandag, sier kommuneoverlege Simen Høklie Jonassen i Midtre Gauldal kommune.

Det forrige påviste tilfellet av covid-19 var i slutten av september.

Covid-19: - Et isolert og godt håndtert tilfelle Flere ansatte ved Støren Treindustri er testet for covid-19, og disse har testet negativt.

Saken oppdateres!